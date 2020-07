SALZBURG. Am 9. August 2020 findet von 9:00 - 15:00 Uhr im Golf & Country Club Schloss Klessheim ein kostenloser "Bezirksblätter Golf-Schnuppertag" statt. Golf-Pro Lukas Lipold zeigt Interessierten Tipps und Tricks für den Golfsport. Es ist keine Anmeldung nötig, einfach vorbeikommen und unverbindlich ausprobieren! Es gibt vor Ort eine Leih-Ausrüstung, die eigene Ausrüstung kann aber gerne mitgenommen werden.

Ein weiterer "Bezirksblätter Golf-Schnuppertag" findet am 21. August 2020 von 9:00 – 15:00 Uhr im Golfclub Zell am See Kaprun-Saalbach Hinterglemm statt. Coach ist hier Nationalteamspieler Luca Denk.

Die Bezirksblätter Salzburg und der Österreichische Golfverband wünschen viel Freude beim gratis Golf-Schnuppern!