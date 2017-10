ARGEroter salon – No.110: Farewell Dear Ghost | Cari Cari

Endlich! Farewell Dear Ghost kommen mit neuem Album und warten erneut mit „herzerwärmend düsterem Indiepop aus Österreich.“ (Profil) auf. Wohldosierter Pathos trifft auf Zweifel und Hoffnung gleichermaßen. Cari Cari wiederum gehen den umgekehrten Weg und erobern zuerst die Welt und dann Österreich. International u. a. durch den Soundtrack der Serie „Shameless“ bekannt geworden, besticht die Band durch ihren Alternative Pop/Rock/Country, der nicht ohne Grund mit Bands wie The Kills, The XX oder Cigarettes after Sex verglichen wird.