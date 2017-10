Petticoat & Nierentisch | 50er Jahre Musik Revue

„Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich kochen und was soll ich anziehen?“ - So ungeniert konnte man nur in den 50er Jahren für Backpulver werben.„Petticoat & Nierentisch“ präsentiert Höhepunkte aus Werbung, Wochenschau und Wurlitzer in einer witzigen, turbulenten Montage: eine schrille, musikalische Revue durch die Pubertät der Republik. Das Wirtschaftswunder blüht, Wohnungen füllen sich mit Nierentischen und Tütenlampen. Alles was die Fifties so unnachahmlich machte, finden Sie bei „ Petticoat & Nierentisch “ wieder: Mode, Möbel, Tapeten, Tampax, Haushaltsgeräte .... und ein unwiederbringlicher Zeitgeist zwischen Biedersinn und Aufbruchstimmung.MEHR INFOS UNTER: WWW.OFF.THEATER