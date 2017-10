PIXEL | Gesellschaftsthriller

„Ein Pixel, ein verdammter Pixel macht alles kaputt. “Zwischen Kariere, Affären und Selbstverwirklichung bleibt oft nur wenig Raum für Kleinigkeiten, wie Werte, Katzen und Kinder.Doch kann selbst der kleinste Pixel, ganze Lebenskonzepte ins wanken bringen, sobald er aus der Reihe tanzt.Ein packender Krimi, der den Betrachter schonungslos hinter die oberflächliche Maske des Scheins und Seins einer modernen Gesellschaft blicken lässt.Wo beginnt das Verbrechen? Wo nahm die Tat ihren Anfang? Wer ist das Opfer in diesem Reigen aus Egoismus, Bequemlichkeit und Lifestyle?Nach „Blut auf Eis“ von 2010, nun die zweite Welt-Uraufführung von Stephan Lack am neuen OFF Theater in Salzburg.Mehr Infos unter: WWW.OFF.THEATER