Handwerker und Designer in der Salzburger Altstadt lassen sich über die Schulter schauen

04.05.2017, 17:01 Uhr

150 Veranstaltungen erwarten die Besucherinnen und Besucher des Handwerk- und Designfestivals "Hand. Kopf. Werk."

Noch bis zum 20. Mai steht die Salzburger Altstadt ganz im Zeichen von Handwerk und Design. Denn zum vierten Mal verwandeln sich die Handwerksbetriebe und Designschmieden in Salzburg im Rahmen des Festivals "Hand. Kopf. Werk." in ein buntes Programm, bei dem Handwerker und Designer Einblick in ihre Arbeit geben. Mittwoch fiel der Startschuss – und der löste nicht nur bei Hand- und Kopfwerkern wie Schmuckdesignerin Aki Oedl, Messermacher Richard Kappeller oder Altstadtverbands-Obmann Andreas Gfrerer und Altstadtmarketing-Chefin Inga Horny Vorfreude aus: Auch Europaparlamentarierin Claudia Schmidt – sie kann übrigens selbst Lampen montieren – und Heimatwerk-Chef Hans Köhl – seine Handwerker-Fähigkeiten reichen immerhin zum Knopf-Annähen – freuen sich auf die mehr als 150 Veranstaltungen.