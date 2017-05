Heiß, heißer, Eistee – aus dem Teegeschäft

09.05.2017, 11:08 Uhr

Momentan mag es unwahrscheinlich erscheinen, aber schon bald werden wir nach kühlen Erfrischungen lechzen.

Warmes, trockenes Wetter kommt auf uns zu, zumindest irgendwann vielleicht. Damit niemand unvorbereitet vom Frühsommer getroffen wird, hat sich das Stadtblatt schon mal nach Eistee-Ideen für Zuhause umgesehen.Ein – zugegeben nicht ganz billiges – praktisches Produkt bietet Sonnentor mit der "Kühlen Kanne"-Linie. Nachdem im Stadtblatt-Vergleich möglichst offene Tees (wenn nicht anders angegeben zu je 100 Gramm) verglichen werden, nahmen die Tester bei Sonnentor auch den Früchtetee "Walderdbeer" mit. Tipp der Verkäuferin: Am Vorabend mit kaltem Wasser bedecken, morgens mit wenig (!) heißem Wasser aufgießen und ziehen lassen. Dann mit eiskaltem Wasser auffüllen.

Mit Sekt, Saft und Sorbet

Testsieg für Herz-Teehaus

Fruchtig-erfrischende Früchteteemischung "Walderdbeer" (100g um € 3,69). Teuer, aber praktisch: "Kühle Kanne" der erfrischenden Sorte Schokominze-Zitronenverbene in Portionsbeuteln (€ 5,49 für 16 Beutel, 20 Min. Ziehzeit). Beides in Bio-Qualität von Sonnentor in der Linzer Gasse. Fruchtig-erfrischende(100g um € 3,69). Teuer, aber praktisch: "Kühle Kanne" der erfrischenden Sorte Schokominze-Zitronenverbene in Portionsbeuteln (€ 5,49 für 16 Beutel, 20 Min. Ziehzeit). Beides in Bio-Qualität von Sonnentor in der Linzer Gasse.

Kräuterteemischung "Cairo" aus dem Afro Café: Getrocknete Apfelstückchen bringen natürliche Süße mit. Außerdem enthalten sind Rooibos, Mate, Karottenflocken, Johannisbrot, Honeybusch, Grüner Tee Chun Mee, Nana-Minze und Eukalyptus-Blätter. 75g € 5,80. (€ 7,73 pro 100g) aus dem Afro Café: Getrocknete Apfelstückchen bringen natürliche Süße mit. Außerdem enthalten sind Rooibos, Mate, Karottenflocken, Johannisbrot, Honeybusch, Grüner Tee Chun Mee, Nana-Minze und Eukalyptus-Blätter. 75g € 5,80. (€ 7,73 pro 100g)

Kann man kalt aufgießen: Früchtetee "Coole Zitrone" (Apfel, Hibiskus, Rooibos, Lemongras, Hagebutte, Banane, Ringelblume, Zitronenschalen, Aprikose); Grüntee "Coole Mango" (Grüner Tee, Minze, Lemongras, Zitronenschale, Ringelblume, Mango). Vom Herz-Teehaus (ZiB). Preis: 6,90 Euro (minus 25 Prozent Rabatt: 5,17 Euro) Kann man kalt aufgießen:(Apfel, Hibiskus, Rooibos, Lemongras, Hagebutte, Banane, Ringelblume, Zitronenschalen, Aprikose); Grüntee "Coole Mango" (Grüner Tee, Minze, Lemongras, Zitronenschale, Ringelblume, Mango). Vom Herz-Teehaus (ZiB). Preis: 6,90 Euro (minus 25 Prozent Rabatt: 5,17 Euro)

Der Früchtetee "Persimone Pfirsich" von Tea & Co (Staatsbrücke) enthält neben Persimonenscheiben (eine Khaki-Art) Apfelstücke, kandierte Papaya-Stücke, Orangenschalen, Lemongras, Pfirsichstücke, rote Johannisbeeren und Rosenblütenblätter. Exotisch-fruchtig, leicht süßliche Note. Preis: 6,90 Euro Dervon Tea & Co (Staatsbrücke) enthält neben Persimonenscheiben (eine Khaki-Art) Apfelstücke, kandierte Papaya-Stücke, Orangenschalen, Lemongras, Pfirsichstücke, rote Johannisbeeren und Rosenblütenblätter. Exotisch-fruchtig, leicht süßliche Note. Preis: 6,90 Euro

Moringa-Kräutertee "Lemon Verbene" von Heissenberger im Europark: Die Moringablätter sorgen für den Frischekick, Lemongras, kandierte Mangostücke, Orangenschalen und Feigenscheiben für das fruchtig-milde Aroma. Zudem: Verbenenkraut, Kamillenblüten, Sonnenblumenblüten. Preis: 8,50 Euro

Früchtetee "glückliche Rosi" von Bioteaque (Panzerhalle): Fruchtiger Birnengeschmack der getrockneten Apfelstücke erfrischt und verleiht dem Tee dezente Süße. Außerdem enthalten: Weinsäure, Sonnenblumenblüten, Kornblumenblüten. € 8,70 für 90g (€ 9,66 Euro pro 100g)

Apropos Tipps: Wer Früchtetee konzentriert zubereitet und sirupartig einkocht, kann ihn mit Sekt zum Sommer-Cocktail aufgießen, verrät die Verkäuferin bei Tea & Co. Im Afro Café gibt es eine auf den Tee "Cairo" abgestimmte Empfehlung: Mit frischer Minze und Apfelscheiben aufbrühen, mit einem Schuss kaltem Apfelsaft aufpeppen. Besonders berichtenswert erscheint uns auch ein Tipp der geduldigen und kompetenten Beraterin bei Heissenberger: eine kleine Kugel Zitronensorbet in den Moringakräuter-Eistee "Lemon Verbene" mixen!Der Testsieg geht – für die Beratung, das beste Preis/Leistungsverhältnis und weil es dort offene Eistee-Sorten zum Kalt-Aufgießen gibt (Wer will an einem heißen Tag schon aufs Auskühlen warten?) – an das Herz-Teehaus im ZiB. Ein Wort zum Preis: 6,90 Euro ist der Listenpreis für "Coole Mango", beim Test-Einkauf gab es 25 Prozent Rabatt – damit kostete der Tee 5,17 Euro. Die Entscheidung im Herz-Teehaus für nur eine Sorte ist angesichts der verheißungsvoll nach Sommer durftenden vielen Sorten schwergefallen, deshalb sind es zwei geworden. Gut, stimmt nicht ganz: Die Tester haben noch eine dritte Sorte gekauft: Cranberry-Acerola. Wer diesen Duft riecht, wird es verstehen.