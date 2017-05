Laufseminar „Gemeinsam läuft´s leichter“

Seminarinhalte:

SALZBURG. Am 19. Mai ab 15.00 Uhr findet im Kommunikationszentrum Berger-Sandhofer-Siedlung ein Laufseminar mit dem Referenten Franz Gattermann statt.Gesund Laufen: macht nicht jeder, kann aber jeder lernen. Wie es geht, verrät der ehemalige Spitzenläufer und Experte für Lauftechnik Franz Gattermann. Dabei kann jeder Teilnehmer sein Tempo frei wählen. Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung in der Natur. Ob EinsteigerInnen oder bereits etablierte SportlerInnen, jede und jeder ist herzlichst eingeladen, am kostenlosen Laufseminar teilzunehmen.Lauftechnik: „Kleine Fehler mit großer Wirkung“Lauftechniktraining (Lauf ABC)Trainingsmethodik und TrainingsplanungPrinzipien der TrainingssteuerungGanzheitliches LauftrainingLaufen mit PulskontrolleSpezielles Stretching für LäuferBeantwortung von Fragen

Die Teilnahme ist kostenlos!ASKÖ Landesverband Salzburg, Mag. Michael Schweigerer, +43 662 871623 od. +43 676 65 55 862, schweigerer@askoe-salzburg.at, www.bewegungmaxglan.at