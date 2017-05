Salzburger Barkeeper reist zum Olmeca Altos Cocktail Wettbewerb nach Mexiko

09.05.2017, 09:53 Uhr

Kreationen des Siegers

Der diesjährige Gewinner Szelhoffer konnte mit der Foodpairing-­‐Kreation „400“mit Zutaten wie Olmeca Altos Reposado, Lillet Rose, Hibiscus Sirup und PerrierJouët sowie seiner Präsentation des „El Diablo Old Fashioned“ mitausgefallenen „Lost&Found“-­‐Zutaten Ingwer-­‐Kardamom-­‐Muskatblütensirup und Cabernet Sauvignon-­‐Cassis Espuma überzeugen. „Die anderen Barkeeper waren wirklich stark und man bekommt ja auch mit welche Drinks sie kreieren. Ich freue mich also wirklich sehr, dass ich die Jury überzeugen konnte und kann es nicht glauben bald internationale Wettbewerbsluft schnuppern zu dürfen“, so der stolze Sieger Attila Szelhoffer.