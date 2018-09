King of the Lake - Krönender Saisonabschluß

16.09.2018, 17:13 Uhr

Gebhard FRITZ

Vintage WELTMEISTER 2018

die Erfolgreichste in seiner bisherigen Radrennzeit. Saisonbeginn um den Neusiedlersee und schon der 2. Platz.und 1. Platz am Glockner mit Start in Heiligenblut, Dolomitenmarathon, Mondsee, Salzburg Ring, Kitzbühler Horn, Eddy Merckx waren einige Stationen. Im Juni und Juli diefür UCI Lizenz Fahrer (2. Platz im Einzelzeitfahrern, je 3. Platz am Berg und auf der Strasse). Hartberger Weltradwoche mit 7 Rennen: 3. Gesamtplatz und 2 Tage später- mit historischen Rennrädern) in St. Johann in Tirol.

Gewinner der Austria Top Tour.



Am 2. September in Sölden beim Ötztaler Marathon mit 235 km und 5.500 Höhenmeter über 4 Pässe (Kühtai - Brenner - Jaufen - Timmelsjoch) hat Gebhard FRITZ, trotz der Verwicklung in den Massensturz (ca. 20 km nach dem Start), mit starken Handicap das Finisher Trikot nach 13 Std. Fahrzeit bekommen!Am 8. Sept. gab es die große Siegerehrung in Kufstein alsEin schöneres Saisonende hätte es nicht geben können. 15. September, um 14 Uhr 12 Min und 15 Sekunden erfolgte der Start zum Einzelzeitfahren mit dem Zeit-Rennrad. Trotz leichtem Gegenwind konnte bei herrlichem Rennrad Wetter mit einer Zeit von 1 Std 16 Min un 14 Sekunden der 1. Platz in der Gruppe am 70 Jahre eingefahren werden.Es ist schon ein besonderes Gefühl als Weltmeister, Vize-Staatsmeister, und Gewinner der Austria Top Tor in allen Disziplinen (Strasse, Berg, Zeitfahren, UCI-Lizenz-Mahrer, Marathonbewerbe)zu gehören.