Über 90% Erfolgsquote bei diesjähriger Berufsmaturaprüfungen am BFI

14.09.2018, 08:15 Uhr

Beruf und Matura = erfolgreiche Berufsmatura! Das BFI Salzburg gratuliert seinen Teilnehmer/innen zu den positiven Ergebnissen bei Berufsreifeprüfung und Lehre mit Matura.

Seit 1997 hat das BFI im Rahmen der Berufsreifeprüfung bereits 14.000 Prüfungen in den Maturafächern Deutsch, Englisch, Mathematik und dem berufsbezogenen Fachbereich abgenommen. Davon waren im langjährigen Durchschnitt mehr als 85% positiv!

Berufsreifeprüfung öffnet den Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen

Lehre mit Matura eine ideale Ergänzung der dualen Ausbildung

Allein im Unterrichtsjahr 2018/19 wurden mehr als 900 Teilprüfungen, davon fast 500 im Rahmen der Lehre mit Matura, abgenommen. Trotz oder wegen der seit 2017 verpflichtenden Zentralmatura liegt die Erfolgsquote bei der Berufsreifeprüfung und auch für Lehre mit Matura bei sehr erfreulichen über 90%!„Lehre mit Matura und die Berufsreifeprüfung bieten Perspektiven über die Lehrausbildung hinaus. Ich freue mich, dass beide Angebote am BFI so eine Erfolgsgeschichte sind und, dass so viele positiv abschließen. Das öffnet Türen, schafft Chancen und fördert Begabungen. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig Bildung für unsere Gesellschaft ist. Das BFI der Arbeiterkammer lebt diesen Anspruch – und schafft die Zukunft in den Köpfen!“, zeigt sich auch AK-Präsident Peter Eder über die Leistungen erfreut.Mit der Erfahrung aus mehr als 20 Jahren Berufsreifeprüfung am BFI Salzburg haben mehr als 60 engagierte Lehrerinnen und Lehrer an insgesamt sechs Kursorten im Bundesland Salzburg die Maturantinnen und Maturanten bestens auf die Maturaprüfungen vorbereitet.Einen Beruf ausüben und sich dennoch die Option auf eine Hochschulausbildung bewahren: Das BFI Salzburg ist dabei behilflich, dies schnell, zielführend zu erreichen. Durch die Berufsreifeprüfung bietet das BFI die Möglichkeit, berufsbegleitend zu maturieren. Konkret können Arbeiter/innen und Angestellte, die bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, sowie Absolventinnen und Absolventen von mindestens dreijährigen berufsbildenden Schulen das modular aufgebaute Angebot der Berufsreifeprüfung nutzen.Lehrlinge können zusätzlich und parallel zur Lehre kostenlos die Matura ablegen. Ein Fach der Matura muss bereits vor dem Lehrabschluss absolviert werden. Das BFI Salzburg bietet Lehrgänge an sieben Standorten im gesamten Bundesland an.Alle, die im Herbst 2018 mit der Berufsreifeprüfung und Lehre mit Matura starten möchten, wenden sich bitte an das BFI-Kundencenter: Tel. 0662/883081-0 oder E-Mail: info@bfi-sbg.at, um sich beraten zu lassen oder anzumelden.