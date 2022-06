Pünktlich zum Feierabend geben wir dir hier einen Überblick, was heute alles passiert ist. Das hier sind die Themen des Tages aus dem Bundesland Salzburg für den 23. Juni 2022.

Stadt Salzburg:

„Ich freue mich über dieses wichtige, durch die Stadt Salzburg ermöglichte Symbol. Jeder Regenbogen-Zebrastreifen ist ein Zeichen der Solidarität mit allen queeren Menschen und deren Familien."

Zwei Regenbogen-Zebrastreifen vor Schule in Liefering

Die 35 Jährige soll sich sehr aggressiv gegenüber den Beamten während der Amtshandlung verhalten haben.

Alkoholisierte Radfahrer verweigerten Alkomattest

Fremdenführerin Sabine Rath führt mit VR-Brillen durch das historische Salzburg.

Sabine Rath führt in die Vergangenheit von Salzburg

Salzburg-Bundesland:

"Von Normalbetrieb sind wir noch weit entfernt", sagt Franziska Moser, Pflegedirektorin des Uniklinikum Salzburg.

Corona Zahlen steigen wieder, Politik berät

Pinzgau:

Eine 54-jährige deutsche Motorradlenkerin wurde verletzt – ein abgestorbener Baumstamm fiel unerwartet auf die Fahrbahn.

Umgestürzter Baum verletzte deutsche Motorradfahrerin in Unken

Bis einschließlich Mittwoch 29. Juni 2022 kommt es im Ortszentrum von Zell am See zu einer Straßensperre aufgrund von Hochwasserschutzarbeiten.

Im Zeller Ortszentrum wird Hochwasserschutz errichtet



Pongau:

Der Bischofshofener Instrumenten-Erzeuger Martin Lechner, der vor 20 Jahren die Veranstaltungsserie aus der Taufe gehoben hat, ist zum letzten Mal federführend beteiligt.

Carmina Burana eröffnet Bischofshofener Festspielsommer

28 Delegierte wählten dabei den Radstädter Bürgermeister Christian Pewny mit einer deutlichen Mehrheit von 85,7 Prozent erneut zum Bezirkspartei-Obmann.

Christian Pewny bleibt Bezirkspartei-Obmann der FPÖ



Tennengau:

In den letzten Jahren kamen sie immer mehr in Mode: Pumptracks sprießen derzeit überall im Bundesland aus dem Boden, so auch die Anlage in Hallein.

So geht "Skifahren" mit Skateboard & Co.



Flachgau:

Mit den neuen Preisen zahlt sich auch noch ein Besuch am Abend aus.

Billiger ins Freilichtmuseum Großgmain

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine superschnelle Internet-Verbindung für alle ist.

Die Breitbandversorgung in Bergheim wurde ausgebaut



Mehr aus der Stadt liest du >>Hier<<

Weitere Beiträge von Sabrina Moriggl gibt es >>hier<<