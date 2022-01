Spuren im Schnee – oder eine Ski Wanderwoche in den Nockbergen.

Ausgangspunkt ist die Innerkrems auf 1.500 m ü A in Kärnten. Bei guter Schneelage geht es per PKW nach Schönfeld / Salzburg auf die Loipe. Nach Westen Richtung Bundschuh ist die leicht und mittel Höhenloipe mit 10 km für Anfänger gut geeignet. Nach Osten ins Rosanintal ist die mittel und schwere Loipe mit 8 km ein Kurs für Fortgeschrittene. Mit Tourenski geht es noch weiter zum Seenock und auf den Königstuhl.

Wer Tourenski bevorzugt ist über die gut gepflegte Forststraße zur Penker Hütte und weiter zur Jauchzerhütte gut beraten. Bei guter Kondition lockt der Anstieg weiter auf den Grünleitennock. Der Liftbetrieb ist derzeit eingestellt, daher genießt man den Aufstieg in Ruhe ganz alleine.

Insider kennen den Forstweg auf die Schulter. Im Sommer geht von hier aus die Wanderung auf den Hohen Pressing, der mit 2370 m ü A höchste Gipfel der Region.

Vereinzelt sichtet man auf dem Forstweg zur Gaipahöhe Spuren von Tourengeher. Dafür jedoch eine Vielzahl von „Spuren im Schnee“ – vom Rotwild, Hasen und den 2 Gämsen, denen ich begegnen durfte. Es geht auch schneller wenn der Lift wieder in Betrieb sein wird. Diese Region kommt auch ohne Liftbetrieb aus.

Im Sommer geht es dann mit dem Rennrad oder dem Mountainbike über die Nockalmstraße nach St. Michael / Katschberg und Spittal / Bad Kleinkirchheim.