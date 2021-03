Genau vor 88 Jahren wurde der Alptraum bei bei München (Deutschland) fertiggestellt, die Einrichtung KZ Dachau (es war das erste SS-Muster Konzentrationslager).

Für den Wachdienst stellte die Bayerische Landespolizei zunächst die 2. Polizei-Hundertschaft mit 54 Mann unter dem Kommando des Polizei-Hauptmanns Schlemmer ab (21.3.1933).

Am 22. März 1933 – wenige Wochen nach der so genannten Machtübernahme durch die Nationalsozialisten – kamen die ersten “Schutzhäftlinge“ in das Konzentrationslager Dachau. Darunter auch der Münchner Rechtsreferendar Claus Bastian, der die Häftlingsnummer eins erhielt (er überlebte und starb am 26.6.1995 in Schwabing), aber auch viele Österreicher.

Am 13. März 1938 besetzen Deutsche Truppen Österreich.

Anfang April treffen die ersten politischen Gegner aus Österreich in Dachau ein. Die Österreicher sind die ersten Ausländer die in das KZ Dachau kommen.



Am 29. April 1945 befreien Einheiten der US-Armee das KZ Dachau.

Noch am selben Tag gründen Überlebende ein internationales Lagerkomitee. Aber für Tausende Häftlinge kommt die Rettung zu spät, sie sterben an Entkräftung, Krankheiten und den Folgen der KZ-Haft. Lasst uns solche Tage nie wieder erleben - Nie wieder Dachau!

Mehr als 200.000 Menschen aus ganz Europa waren im KZ Dachau inhaftiert, mindestens 41.500 von ihnen starben unter den Haftbedingungen oder wurden ermordet.

Projekt Stolpersteine Salzburg zu Dachau