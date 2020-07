Für seine Verdienste um die Sparte Information und Consulting und seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Funktionär der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) wurde Wolfgang Reiger, geschäftsführender Gesellschafter der IfM – Institut für Management GmbH, von Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Berufstitel „Kommerzialrat“ verliehen. Die Ernennungsurkunde wurde ihm kürzlich von WKS-Präsident Peter Buchmüller übergeben.

SALZBURG. Reiger gilt als Pionier der berufsbegleitenden akademischen Weiterbildung in Salzburg. Seine Expertise hat wesentlich zur Entwicklung der Branchen-Akademie "incite" des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) beigetragen, die der Höherqualifizierung der gesamten Branche dient. Seit 2005 engagiert sich der selbstständige Unternehmensberater als Interessenvertreter in unterschiedlichen Funktionen etwa als Obmann der Fachgruppe UBIT und seit 2017 als Obmann der Sparte Information und Consulting. Seit 1. Juli ist er außerdem Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Landesstelle Salzburg der Österreichischen Gesundheitskasse.

Zur Person:

Wolfgang Reiger wurde 1966 in Wien geboren. Der Absolvent des Schottengymnasiums studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Der Karrieweg des ausgebildeten Qualitätsmanagers und Certified Supervisory Experts (CSE) begann als Mitarbeiter im Exekutivsekretariat der KSZE in Wien, ging weiter als freischaffender Journalist, bevor er bei der Aral Vertriebsgesellschaft in unterschiedlichen leitenden Positionen tätig war. Seit 2001 ist Reiger als selbstständiger Unternehmensberater in Salzburg tätig und seit 2003 geschäftsführender Gesellschafter des Aus- und Weiterbildungsinstituts IfM, das ein wesentlicher Bestandteil der Salzburger Bildungslandschaft ist.

