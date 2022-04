Bei der Österreichischen Karate Nachwuchsmeisterschaft war eine kleine Gruppe von der Karate Sportunion Altmünster mit dabei.

Mittersill: Am 3. April wurden die Österreichischen Staatsmeisterschaften und Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Mittersill ausgetragen.

Die Karateka der Sportunion Altmünster waren in den Kata Bewerben mit

3 Sportler*innen am Start.

Die Kata-Bewerbe waren mit starken Gegnerinnen aus dem Nationalteam besetzt. In der Kata U 16 weibl. gab es 2 Pools, wo Janecek Nadine in der 1. Runde Platz 3 belegte. Ihre Vereinskollegin Treml Anna wurde im anderen Pool Zweite. Im Kampf um Bronze trafen leider beide aufeinander. Janecek Nadine konnte sich durchsetzen und holte Bronze. Treml Anna belegte Platz 5.

Zellinger Leon trat im Bewerb Kata U 14 an und konnte um 3 Zehntel Punkte leider nicht im Kampf um Bronze mitkämpfen. Am Ende belegte er den 7. Platz.

Wegen zu geringer Teilnehmerinnen wurde leider der Kobudo Bewerb von Scheucher Wilma gestrichen.