Die Weltcup-Saison der Nordischen Kombination der Damen fand bisher ohne die ASVÖ Nordic Team Salzkammergut-Athletin Sigrun Kleinrath statt, die seit Beginn der Saison nicht ganz fit war.

VAL DIE FIEMME. Aber am letzten Samstag konnte die junge Sportlerin in Val di Fiemme, Italien, wieder Weltcupluft schnuppern. Platz 16 im Langlauf und ebenso im Endklassement bedeuteten einen zufriedenstellenden Neuanfang für Sigrun Kleinrath, die glücklich ist, wieder dabei zu sein.

Nikolaus Mair und Jakob Peer bei Austriacup in Seefeld

Am Freitag zuvor kämpfte Nikolaus Mair statt beim Continentalcup in Klingenthal, der leider abgesagt wurde, in Seefeld beim Austriacup um wertvolle Punkte für die Gesamtwertung und die mögliche Qualifikation für eine der nächsten Großveranstaltungen. Mit Rang vier hielt er sich alle Türen dafür offen. Eli Deubler konnte sich mit einem dritten Platz in die Ergebnisliste eintragen.

Auch die Spezialspringer hielten in Seefeld einen Austriacup-Bewerb ab. Jakob Peer konnte sich mit Sprüngen auf 86,5 und 83,5 Meter auf der Olympiaschanze in einer engen Konkurrenz auf Rang acht platzieren. Kathi Ellmauer belegte in der Damenklasse den fünften Platz.