Am 18. Dezember 2021 fand nach einem Jahr Pause das Christbaum-Schwimmen in Schärding wieder statt.

SCHÄRDING. Nachdem im letzten Jahr das Christbaumschwimmen ohne Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden musste, so konnten heuer hunderte Besucher bei dieser Tradition am 18. Dezember an der Schärdinger Innlände dabei sein. Wie alle Jahre gilt dieses Schwimmen als Dank der Taucher für ein unfallfreies Tauchjahr. Pandemiebedingt wurde aber heuer – auch wenn es gesetzlich zulässig gewesen wäre – auf Ausschank, Feuertonnen und den Weihnachtsmann verzichtet.

Das Ensemble der Stadtkapelle umrahmte das Schwimmen mit weihnachtlicher Blasmusik. Sechs Taucher stiegen mit dem beleuchteten Christbaum in den 6,1 Grad kalten Inn und zogen mit Fackeln die Innlände entlang.

Übrigens: Die traditionelle Friedenslichtübergabe der Jugendgruppe findet am Freitag, 24. Dezember um 10:30 Uhr am Stadtplatz statt (2 G und FFP-2-Maskenpflicht).