Drei Musikschülerinnen – davon zwei aus dem Bezirk Schärding – zählen zu den Besten des Landes.



ALTSCHWENDT (ebd). Zu den talentiertesten Klarinettistinnen des Landes zählen Selina Altmann aus Altschwendt, Leonie Krausgruber aus Taufkirchen/Pram sowie Katrin Stelzhamer aus Wendling, Bezirk Grieskirchen. Die drei Schülerinnen der Landesmusikschule Neumarkt im Hausruckkreis absolvierten die Audit of Art-Abschlussprüfung jeweils mit ausgezeichnetem Erfolg. Auf die schwierige Prüfung bestens vorbereitet wurde das goldene Trio von Bernhard Auzinger aus St Willibald. Die drei Mädchen musizieren schon seit Jahren gemeinsam. Ob bei Prima la Musica, Musik in kleinen Gruppen oder beim Wind Project of Schärding (WPoS Orchester), stellen die drei immer wieder ihr Talent unter Beweis.

Zu Höchstleistungen motiviert



Auzinger verstand es, das Ensemble in den letzten Jahren mit seinem Unterricht zu Höchstleistungen zu motivieren und zu begeistern. Nun ist das große Ziel erreicht, für die vergoldeten Klarinettistinnen bleibt allerdings kaum eine Pause, sind sie doch beim WPoS-Konzert am 15. August in Schärding schon wieder im Einsatz.