Ein regionales Picknick zum Abschluss plante die 1 B der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Andorf im Unterricht Ernährung.

ANDORF. Es ging um das Thema Nachhaltigkeit beim Lebensmitteleinkauf, bei der Zubereitung von Speisen, richtige Lagerung von Lebensmitteln damit sie nicht verderben und auch die Verwertung von Lebensmittelabfällen oder Speiseresten. Was ist regional? Was ist saisonal? Wie erkenne ich Bio-Produkte? Wie können wir unser Picknick planen, dass es uns schmeckt und trotzdem nachhaltig ist? Diese Fragen beschäftigten die Schülerinnen im Unterricht und so entstand ein sehr reichhaltiges Angebot zum Picknick im Schulgarten.

Selbst gebackene Semmerl und Vollkornweckerl vom heimischen Getreide, anstelle von Orangensaft gab es frischen Melissensaft, selbst eingekochte Erdbeermarmelade sowie Honig von den Großeltern, selbst gemachtes Joghurt einer Schülerin von einem Milchviebetrieb, Himbeeren, Erdbeeren, Gurken, Tomaten und Karottensticks aus dem Garten, eine Eierspeise aus 30 Eiern, Speck von einem regionalen Fleischhauer, Butter und Käse von einem Direktvermarkter aus der Region, selbst zubereiteter Gemüsetopfen mit Gemüse und frischen Kräutern aus dem Schulgarten und Beerenmuffins selbst gebacken. Das zeigte den Schülerinnen, welche große Auswahl an Lebensmitteln die eigene Region bietet. Nach dem Picknick freuten sich die anderen Klassen über das „Übriggebliebene“.