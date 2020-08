FREINBERG (zema). Die Innstadt Feuerwehr aus Passau wurde am Donnerstag den 06.08.2020 gegen 16:40 Uhr zu einer Gewässerverunreinigung an den Haibach alarmiert. Die Feuerwehrkameraden errichteten genau am ehemaligen Grenzübergang Bayerisch Haibach eine Ölsperre um den Ölfilm aufzufangen. Laut Österreichischer Polizei steht der Verursacher auf Österreichischer Seite fest. Passaus Stadtbrandrat Andreas Dittlmann und Stadtbrandinspektor Florian Emmer waren noch länger an der Einsatzstelle um den Verlauf der Verunreinigung zu beobachten. Fotos: Markus Zechbauer/zema-medien.de