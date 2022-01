Die Brauerei spendet in Summe 10.000 Euro an BezirksRundSchau-Christkind und Theo Forster aus St. Aegidi.

SCHÄRDING. Die Brauerei Baumgartner aus Schärding ist für ihr großzügiges soziales Engagement bekannt. Dem BezirksRundSchau-Christkind hilft Baumgartner stets, etwas höher zu fliegen. Auch dieses Mal kann die Weihnachts-aktion der BezirksRundSchau Schärding und insbesondere der kleine Theo Forster aus St. Aegidi auf die Brauerei zählen. Der Zweijährige, für den heuer gesammelt wird, leidet an einem seltenen Gendefekt und ist daher in seiner Entwicklung stark eingeschränkt. Er braucht viele Therapien und Förderungen – ob er jemals sprechen lernt, ist aktuell völlig unklar. Mithilfe der vielen Spenden können seine Eltern die Therapien langfristig sichern.

Bier- und Geldspende

Einen Spendencheck von unglaublichen 10.000 Euro durfte Andreas Osterkorn, Geschäftsstellenleiter Schärding, aus den Händen von Baumgartner Geschäftsführer Gerhard Altendorfer und Marketing-Chefin Julia Selker annehmen. Davon sind 1.867 Euro Bierspenden für den 6er-Tragerl-Lauf von Hauptorganisator Geri Bischof, der im September über die Bühne ging, und mit dem auch schon erste Spenden gesammelt wurden. Schließlich hat die Brauerei noch exakt 8.133 Euro aufs Christkind-Konto überwiesen. Damit tätigte Baumgartner die höchste Spende im Bezirk Schärding. "Als Schärdinger Leitbetrieb ist es uns auch in Jahren wie diesen ein besonderes Anliegen, Familien aus unserer nächsten Umgebung zu unterstützen", betont Gerhard Altendorfer. Die Brauerei ließ durchblicken, dass man den 6er-Tragerl-Lauf weiterhin unterstützen möchte. "Wir hoffen, dass 2022 der ´Kapso 6er-Tragerl-Lauf´ in bewährter Weise durchgeführt werden kann und sich weiterhin Unterstützer mit viel Engagement anschließen", so Marketing-Chefin Julia Selker.