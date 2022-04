Seit einem Jahr betreibt Sadiya Sayyeda das "Tasty Spoon Indian Food Take Away" in St. Florian am Inn. Darin bietet sie frisch zubereitete, indische Gerichte zum Mitnehmen.



ST. FLORIAN AM INN. "Als ich vor drei Jahren mit meinem Mann, der bei EVG arbeitet, nach Schärding kam, vermisste ich das Essen aus der Heimat sehr. Es gab ja auch kein indisches Restaurant in der Nähe", erinnert sich die gebürtige Inderin. Auf die Idee selbst indische Gerichte anzubieten, brachten sie Freunde und Arbeitskollegen ihres Mannes. "Wir luden häufig Bekannte zu uns zum Essen ein, und sie genossen meine Gerichte sehr. Irgendwann meinten sie, ich solle mich damit selbstständig machen", erzählt die Mutter einer vierjährigen Tochter.

Täglich ein Gericht mit Reis und indischem Brot

Das war vor einem Jahr. Seitdem bereitet die 25-Jährige täglich ein indisches Gericht mit Reis und indischem Brot zum Mitnehmen zu. Indische Gewürze ordert sie auf speziellen Webseiten. Die anderen Zutaten erhält sie hier. "Die beliebtesten Gerichte sind eindeutig mein Butter-Chicken-Curry und das "Paneer Butter Masala (cheese) Curry", zählt Sayyeda auf. Das Feedback ihrer Kunden fällt durchwegs positiv aus. Scharf, aber geschmacklich top, so der allgemeine Tenor. So hat sich die Inderin schon einen kleinen Kreis an Stammgästen aufgebaut.

Wochenmenü per WhatsApp oder Facebook

Und wie funktioniert das Bestellen in ihrem Take-Away-Laden nun genau? An den Wochenenden stellt die Köchin ihr aktuelles Menü für die folgende Woche online – sowohl in einer eigenen WhatsApp-Gruppe (Kontakt: 0043/688/6445 1318) als auch auf ihrer facebook-Seite. Kunden können dann bis spätestens einen Tag vorher (bis 20 Uhr) bestellen und sich ihre Speisen in Badhöring 32/2, St. Florian am Inn abholen. "Ich freue mich, dass den Schärdingern mein Essen so gut schmeckt. Wenn es weiter so gut läuft, planen mein Mann und ich schon bald mein Geschäft auszuweiten", sieht Sayyeda positiv in die Zukunft.