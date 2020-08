SCHÄRDING (zema). Große Niederschlagsmengen führenweiterhin zu starken Anstiegen am Inn, die Hochwassersituation bleibt noch

angespannt, wie der Hydrographische Dienst des Landes informiert. Der aktuelle Pegelstand des Inns in Schärding beträgt 6,07 Meter (13 Uhr). Gerechnet wird bis morgen Mittag, 12 Uhr, mit einem Pegelstand von 7,7 Meter. Dies wird sich nun auch auf die oö. Donau auswirken. Hier sollen laut Hydrographischen Dienst die Vorwarnstufen im Laufe des Tages erreicht werden.

Bericht vom 4. August, 9 Uhr



Montagabend wurden die ersten Maßnahmen getroffen, um an der Innpromenade in Schärding den Hochwasserschutz aufzubauen. Nach den heftigen Regenfällen stieg der Pegel am Inn rasant an. Bauhof und Feuerwehr machten sich an die Arbeit um den mobilen Hochwasserschutz zu montieren. Wie der Hydrographische Dienst des Landes Oberösterreich informiert, werden die Wasserstände am Inn in Schärding heute Vormittag (4. August) die ersten Warngrenzen überschreiten. Die maximalen Wasserstände werden dann für heute Abend im Bereich eines ein bis fünf jährlichen Hochwassers erwartet. Im Laufe des Nachmittags soll es zu einem Pegelstand von rund 700 Zentimeter kommen. "Ob es sich dabei um den Höchststand handelt, ist noch nicht bekannt", so Markus Furtner, Kommandant der FF Schärding.

Videolink vom Hochwasserschutzaufbau in Schärding - hier klicken

Fotos und Videobeitrag: Danny Jodts/zema-medien.de