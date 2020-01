Am 28.12.2019 fand die Jahreshauptversammlung der Landjugend Taufkirchen an der Pram im Gasthaus Stadler statt.

Nach dem Jahresrückblick und einem Beitrag des Bezirkslandjugendvorstandes wurde der neue Vorstand gewählt, wobei viele Ämter gleich besetzt blieben.

Leider verabschiedete sich Julia Niedermair vom Vorstand, welche uns schon seit 2013 im Vorstand tatkräftig unterstützte. Julia begann als Sportreferentin, war anschließend 3 Jahre Leiterin, dann Leiterin Stellvertreterin und zum Schluss ein Jahr als Beirätin im Vorstand tätig.

Neu dazu gewählt wurden Verena Fischer und Simon Selker, die uns ab jetzt tatkräftig im Vorstand unterstützen werden und top motiviert sind.

Es freut uns sehr, dass wir auch heuer wieder einige Mitglieder ehren konnten, wir vergaben an Stefanie Freund und Stefan Has das Leistungsabzeichen in Bronze. Das silberne Leistungsabzeichen wurde Andreas Denk verliehen und besonders freute uns, dass wir heuer David Niedermayer das goldene Leistungsabzeichen verleihen durften.

Außerdem bekamen unsere 4 aktivsten Mitglieder ein Präsent, als Wertschätzung Ihres Einsatzes.

Und so beendeten wir ein sehr ereignis- und erfolgreiches Landjugendjahr, inklusive Europameisterschaft im Handmähen, und starten voller Motivation in das neue Jahr.

Highlight des Jahres 2020 wird für uns die Jubiläums Stadldisco am 24.Juli 2020. Zur Feier des 40- Jahre Jubiläums, gibt es neue Bars, eine andere Aufteilung des Geländes und einen Star-DJ!