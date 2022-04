Jens Lehmann, Johan Vonlanthen, Franz Burgmeier, Marc Kämpf, Walter Ablinger und Sanna Lüdi nehmen die Weiterbildung zum zertifizierten Sportmanager HSG auf. Diese Woche startete die achte Durchführung der Sportmanagement-Weiterbildung der Universität St.Gallen. Zu den Teilnehmenden gehören in diesem Jahr u. a. der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Jens Lehmann, der ehemalige Schweizer Nationalspieler Johan Vonlanthen, der Liechtensteiner Franz Burgmeier oder der Sportliche Leiter vom SV Darmstadt 98 Carsten Wehlmann. Aber auch weitere Sportgrössen wie die Freestyle-Skifahrerin Sanna Lüdi, der österreichische Behindertensportler des Jahres 2021 Walter Ablinger oder der aktive Eishockeyspieler Marc Kämpf sind Bestandteil des sportartenübergreifenden Teilnehmerfelds.

In dem insgesamt viermonatigen Programm werden die Teilnehmenden in Fachbereichen Führung von Sportorganisationen, Vermarktung in der Sportbranche, Sponsoring und

Verhandlungstaktik, aber auch in aktuellen Entwicklungen wie beispielsweise eSports, Nachhaltigkeit oder NFTs im Sport unterrichtet. Gemäss dem akademischen Leiter Prof. Dr. Wolfgang Jenewein machen die ehemaligen Spitzensportler aber nur einen kleinen Teil der «Studierenden» aus: „Die rund 35 Teilnehmenden sind überwiegend Manager aus dem Sportbereich. Dadurch ist der Austausch untereinander umso interessanter.“

Unter den bisherigen Absolventen befinden sich Namen wie Fabian Cancellara, Florence Schelling, Heiko Westermann, Gerald Asamoah, Mladen Petrić, Marco Streller, Max Heinzer, Fränzi Aufdenblatten oder Mark Streit. „Wir sind stolz, dass wir diverse Alumni in den Führungsetagen von grossen Sportvereinen wiederfinden“, sagt Dr. Christian Lang, Leiter der Weiterbildung.

Bildtext: Walter Ablinger absolviert derzeit den Sportmanagerlehrgang in der Schweiz