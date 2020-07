In sieben Tagen 536 Kilometer vom Inn-Ursprung bis zur Mündung im Kajak, auf dem Fahrrand oder zu Fuß zurücklegen – das ist Ziel der "InnChallenge".

BEZIRK SCHÄRDING (ebd/bich). Acht Sportler stellen sich am 29. August 2020 dieser Herausforderung, nachdem der Ausbruch der Corona-Pandemie den ursprünglichen Starttermin am 25. April 2020 verhindert hatte. Los geht's für alle am Malojapass in der Schweiz. Ziel ist die Dreiflüssestadt Passau. Während die Biker Günther Fischer und Berni Zweimüller die Strecke unter 24 Stunden Fahrzeit bewältigen wollen, haben sich Läufer Günter Dieplinger und die Kajakfahrer Gerald Bischof, Alois Kaufmann, Stefan Zweimüller und Helmut Auer für die 536 Kilometer einen Zeitrahmen von 7,5 Tagen gesetzt. Wobei letztere ihr Kajak vom Start weg erst einmal 236 Kilometer mit dem Bike ziehen und dann die restlichen 300 Kilometer im Wasser zurücklegen werden. Begleitet werden sie von Hans Schmolz vom CLR Sauwald. "Es wird eine Grenzerfahrung für jede Sportart mit einer Höchstbelastung für Körper und Geist", ist InnChallenge-Initiator Gerald Bischof aus Raab überzeugt.



InnChallenge mit karitativem Zweck

Da die acht Sportler viel für soziale Projekte übrig haben, stellen sie ihren sportlichen Wettkampf unter einen karitativen Zweck.



"Unser Leitspruch lautet 'Wir bewegen uns um zu helfen'. Denn wir möchten mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass es auch in so einem sozialen Land wie Österreich und zum Teil direkt vor unserer Haustür noch Kinder und Familien gibt, die Hilfe benötigen," erklärt Bischof.

Mit der Innchallenge sollen deshalb bedürftige Familien aus der Region unterstützt werden. "Ein Teil der Spenden wird auch an den Verein Herzkinder Österreich gehen", informiert Bischof. Wer helfen möchte, kann dies via Spendenkonto AT05 3445 5801 0501 4949 gerne tun. Oder besucht das Charity-Kabarett von Wolf Gruber am 10. September 2020 im Loryhof in Wippenham (Gemeinde Ried). Karten gibt's bei oeticket oder bei den InnChallenge-Teilnehmern. Am 3. Oktober 2020 ist schließlich noch ein Abschlussfest mit Live-Musik und einer Versteigerung der Lospreise samt Vortrag über die InnChallenge im Kubinsaal in Schärding geplant. Nähere Infos: 0650/8446340.