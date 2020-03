Die sieben Teilnehmer der Skitour auf die Postalm mühten sich zuerst auf der Westseite des Braunedelkogels (1894m) auf dessen Gipfel und fuhren diesen in beinahe der selben Linie in Richtung Moosbergsattel bis auf 1250 m ab. Im Anschluss daran bestiegen die Sportler noch den Moosbergriedl (1788m) um in weiterer Folge in die Abfahrt des ersten Gipfels zu queren und die Abfahrt ein zweites Mal zu geniessen.