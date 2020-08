RIED (zema). Ein Torfestival gab es am Freitagabend in der Joska-Arena am letzten Spieltag der HPYBET 2. Liga. Die SV Guntamatic Ried hat gegen FAC Wien mit 9 : 0 gewonnen und steigt somit in die 1. Liga auf. Austria Klagenfurt, die punktgleich mit SV Ried aber mit einem Tor weniger auf den 2. Platz der Tabelle standen, gewann gegen Wacker Innsbruck mit 6 : 1.

Einen Tag nach dem Aufstieg in die 1. Liga feierte die SV Guntamtic Ried gemeinsam mit Sponsoren und Fans in der Joska Arena.

Im Interview erklärte Trainer Gerald Baumgartner dass er und die Mannschaft sich über den Aufstieg sehr freut. Die Spieler haben in der HPYBET 2. Liga eine gute Leistungen gezeigt und auch im letzten Spiel nochmals alles gegeben. Deswegen hat sich die Mannschaft auch verdient den Meistertitel geholt. Der Verein muss aber für die kommende Saison planen und neue Spieler verpflichten, um in der neuen Fußballrunde der tipico Bundesliga zu bestehen.

Im Rahmen der Aufstiegsfeier stand die Ehrung der Meistermannschaft auf der Life Radio-Bühne am Rasen der Josko ARENA, die musikalische Unterhaltung durch die Life Radio-DJs, eine große Meistertrikot-Tombola und vieles mehr auf dem Programm. Für die kulinarische Verpflegung sorgte die Stadiongastronomie der SV Ried.

Fotos und Interview: Danny Jodts/zema-medien.de