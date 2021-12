U13 Mannschaft des SK Schärding sicherte sich den Herbstmeistertitel – und das mit einer beachtlichen Leistung.

SCHÄRDING. Im U13-Bewerb gibt es relativ wenige Großfeldmannschaften und aus diesem Grund spielt der SK Schärding A in der Region West mit. Die Schärdinger haben in dieser Altersgruppe einen sehr großen Kader und daher stellen sie in der Region Mitte noch eine Kleinfeldmannschaft, welche auch ungeschlagen den Meistertitel erspielt hat. Das Team in der Region West besteht aus 16 Kaderspieler und wurde unbesiegt Herbstmeister vor der Spielgemeinschaft St.Peter/Braunau/Ranshofen und der Union Ostermiething. Betreut wird die Mannschaft von Trainer Christian Lang und Co-Trainer Eduard Harbich. Kapitän Vito Filip erzielte 37 Treffer der 118 Tore und sicherte sich somit die Torschützenkrone.