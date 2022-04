Bei der heurigen, dritten Auflage des Sauwald Trails können erstmals auch Läufer mit Hunden starten.

SCHARDENBERG. Das vom Vorjahressieger Markus Mingo bezeichnete „Volksfest des Trailrunnings“, der Sauwald Trail, geht am 2. Juli in dritte Ausgabe. Der von Schardenberg 08 organisierte Lauf bietet Läuferinnen und Läufer wieder die Qual der Wahl. Und zwar zwischen der „Königsdis-tanz“, rund 47 Kilometer und 1400 Höhenmeter durch sieben Sauwaldgemeinden sowie über den Haugstein. Der Lauf ist auch als 2-er Staffel möglich. Oder über die kürzere Strecke, dem CAB Kösslbach Trail, mit seinen 13 Kilometern und 300 Höhenmeter, der laut Veranstaltern auch als idealer Einstieg in die „Trailrunningszene“ gilt.

Lauf mit Hund



Auf dem CAB Kösslbach Trail wird es auch die Möglichkeit geben, zusammen mit dem eigenen Hund zu laufen, was als „Canicross“ bezeichnet wird. Jedoch mit erweiterten Teilnahmebedingungen, die auf der Homepage aufgelistet sind. Die Lauf-Finisher erwartet wieder eine handgemachte Medaille aus Holz – von den Veranstaltern selbst hergestellt. Für die Sieger des Sauwald Trails sowie des CAB Kösslbach Trails gibt's zudem Holz-Trophäen von Tischlermeister Martin Scheuringer von "Sauwald Design". "Wir freuen uns auf viele regionale Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie auf zahlreiche Zuschauer an der Strecke und im Start- und Zielbereich am Sportplatz Schardenberg. Dort wird ja gleichzeitig das Sportfest der Union Schardenberg stattfinden und daher auch ausreichend für Speis und Trank gesorgt sein", so der Obmann von Schardenberg 08, Andreas Kislinger.

"Trailtogether" – mach mit



Übrigens: Am 1. Mai wird es ein „Trailtogether“, also ein gemeinsames Ablaufen der 13 Kilometer langen Strecke geben. Dazu sind alle herzlich willkommen – egal ob Nordic Walker, Canicrosser sowie Läuferinnen und Läufer. Details dazu gibt's hier

Zur Anmeldung oder weiteren Infos zum Sauwald Trail geht's hier: