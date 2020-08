Franz Danninger bleibt Obmann der OÖ Transporteure bestäigt

Franz Danninger als Obmann an der Spitze, Wolfgang Schneckenreither und Michael Hofstädter unterstützen ihn weiterhin als seine beiden Stellvertreter.

KOPFING. Bei der konstituierenden Sitzung der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe wurde Franz Danninger für die Funktionsperiode bis 2025 als Obmann bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurden in ihren Funktionen die beiden Stellvertreter Wolfgang Schneckenreither und Michael Hofstädter. Fachgruppenobmann Danninger, in Kopfing geboren, absolvierte nach der Handelsschule und der Studienberechtigungsprüfung an der JKU Linz den Universitätslehrgang Finanzmanagement. Im Herbst 1975 trat er in das Unternehmen Hofmann & Neffe in St. Florian ein. 1980 wurde er handelsrechtlicher, sechs Jahre später auch gewerberechtlicher Geschäftsführer dieses Unternehmens, seit 1990 ist er 100-Prozent-Gesellschafter von Hofmann & Neffe. Das 170 Mitarbeiter zählende Unternehmen ist auf Outsourcing-Projekte im nationalen und internationalen Güterverkehr spezialisiert. Seit über dreißig Jahren bringt er sich in der Branchenvertretung ein.