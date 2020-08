Technische Lösungen erfordern eine kompetente Beratung – bei HENNLICH in Suben begeistern sich immer mehr Frauen für die Technik. Sieglinde, Kristina, Laura und Christina sind Technikerinnen bei HENNLICH in Suben – und Expertinnen in ihren jeweiligen Bereichen. Ihre bisherigen Werdegänge könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein.



Sieglinde

Vor ihrer Zeit bei HENNLICH war Sieglinde in einer Rechtsanwaltskanzlei tätig. 2002 wagte sie den Quereinstieg über die Auftragsbearbeitung. Sie begeisterte sich für die Düsentechnik und nutzte dieses Sprungbrett für ihre Karriere – mittlerweile ist sie Gruppenleiterin und führt ein mehrköpfiges Team.

Christina

Für Christina stand schon immer fest, dass sie eine technische Laufbahn einschlagen wird. Bereits als Kind wurde alles zerlegt und inspiziert. Nach erfolgreichem Abschluss der HTL für Kunststofftechnik in Andorf schickte sie eine Initiativbewerbung an HENNLICH. Christina beschreibt ihren Erstkontakt so: „Schon nach dem ersten Telefonat mit meinem jetzigen Bereichsleiter, wusste ich, dass ich mich hier wohlfühlen werde“. Drei Jahre später hatte sie ihren Ingenieurstitel in der Tasche und berät mit Begeisterung und Knowhow ihre Kunden im Bereich der Dichtungstechnik.

Laura

Laura ist gelernte Kunststofftechnikerin. Ihr Weg zu HENNLICH führte sie in die Armaturentechnik. „Ich wurde von Anfang an von meinen KollegInnen optimal begleitet und eingeschult. Auch bei Besuchen von Lieferwerken kann man sein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Das meiste lernt man jedoch in der Praxis“, so Laura zufrieden.



Kristina

Kristina hingegen kommt aus dem kaufmännischen Bereich. Die HAK-Absolventin lernte den Bereich der Pumpentechnik zuerst als Auftragsbearbeiterin kennen. Mehr und mehr entwickelten sich ihre Aufgabengebiete in Richtung Angebotslegung und Technik. „Besondere Benefits, wie zum Beispiel ein halber Tag Geburtstagsurlaub, die Freude an der Arbeit und das freundschaftliche Verhältnis zu KollegInnen – das macht für mich einen tollen Job aus“, so Kristina überzeugt. Die vier Technikerinnen sind sich einig: Die Abwechslung, das selbstständige Arbeiten und das entgegengebrachte Vertrauen sowie die Unternehmenskultur machen HENNLICH für sie so besonders.

