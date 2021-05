ANDORF. Am 19. Mai traten acht Schülerinnen aus dem Ausbildungsschwerpunkt Gastromanagement aufgeregt zur praktischen Kaffeekennerprüfung an und bestanden diese auch. Der Kaffeekenner ist die erste Stufe in der Ausbildungshierarchie, eine Vertiefung bietet danach der Diplom- Kaffeesommelier und den Abschluss der Chef- Diplom- Kaffeesommelier.



Die Prüfung besteht allgemein aus verschiedenen Teilbereichen wie der Kunst des richtigen Kaffeeröstens, der Kaffeeverkostung und -bewertung, der praktischen Anwendung beziehungsweise Zubereitung von diversen Kaffeerezepten. Diplom- Kaffeesommeliere Anna Detschmann aus Sigharting hat ihre Gastroschülerinnen bestens darauf vorbereitet. Alle acht Schülerinnen dürfen sich nun "Kaffee-Kenner" nennen.