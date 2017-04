Platz nehmen im Freien

26.04.2017, 08:22 Uhr

Gesellige und kulinarische Stunden in den Gastgärten des Bezirks zu genießen, liegt im Trend.

BEZIRK (ach). Gastgärten oder Schanigärten – letztere stehen auf öffentlichem Grund – sind nicht mehr wegzudenken. Ob Gasthaus, Café, Eisdiele oder Jausenstation: Viele Wirte im Bezirk bieten ihren Kunden in der warmen Jahreszeit einen Gastgarten, in dem sie mit kulinarischen Schmankerln, erfrischenden Getränken und aromatischem Kaffee verwöhnt werden.Die Gäste nehmen die Freiluftbereiche in Schärding, Andorf und den ländlichen Gemeinden gut an. Bei milden Temperaturen wird die freie Zeit genossen, egal ob mächtige Kastanienbäume oder große Sonnenschirme Schatten spenden. Ein Gefühl der Unbeschwertheit stellt sich sein, das je nach Standort die Nähe zur Natur oder das städtische Treiben nach dem Motto "sehen und gesehen werden" hervorhebt.Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Den Gastronomen ist die Gastgartensaison wichtig, wie auch Max Hofbauer vom Barista in Schärding bestätigt: "Durch die Eisdiele hat die Gartensaison einen enormen Stellenwert für uns. Außerdem ist es einfach schön in der frischen Luft zu arbeiten."