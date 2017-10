Walter Schreiners Buch: Erste Ausgabe schon fast vergriffen

09.10.2017, 13:14 Uhr

Wenn dann noch ausgeprägtes persönliches Interesse an Evolution, Anthropologie und Psychologie dazu kommt, dann entsteht ein Buch wie jenes von Walter Schreiner – "Kinder des Rätsels".Der praktische Arzt Schreiner las als Autor dieses Werkes die Ergebnisse seiner Recherchen und Reflexionen kürzlich einem interessierten Publikum in Schärding vor.Die erste Ausgabe des Buches ist beinahe vergriffen. Die Zuhörer in Schärding konnten einer erweiterten und überarbeiteten Fassung lauschen.