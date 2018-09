35 Jahre Fotogeschehen in Esternberg

13.09.2018, 18:02 Uhr

Der Fotoclub Esternberg besteht seit 35 Jahren und dies ist Grund zum Feiern. Die große Jubiläumsfeier wird am Wochenende um den Nationalfeiertag in Esternberg stattfinden.

ESTERNBERG (valk). Im Jahre 1983 gründeten einige fotobegeisterte Esternberger den ortsansässigen Fotoclub. In dieser Zeit hat sich vieles verändert, sowohl bei den Mitgliedern als auch bei der Technik, die zum Fotografieren verwendet wird. Heutzutage zählt der Fotoclub Esternberg 31 Mitglieder, aus verschiedenen Gemeinden, die in der Umgebung von Esternberg liegen. Um das Jubiläum gebührend zu feiern haben sich die Mitglieder des Fotoclubs einiges einfallen lassen.

Die alljährliche Fotoausstellung wird auch in diesem Jahr im Alten- und Pflegeheim Esternberg (Am Weinberg 3) stattfinden. Dort gibt es viele verschiedene Fotos von den Clubmitgliedern zu bestaunen. Die Ausstellung findet vom Freitag den 26.10.2018 bis Sonntag den 28.10. statt. Aber der Fotoclub gibt sich nicht nur mit einer Ausstellung zufrieden, auch eine große Fotoshow ist geplant. Diese wird am Samstag den 27.10.2018 um 19:30 Uhr im Turnsaal der Neuen Mittelschule in Esternberg dem Publikum präsentiert.Der Fotoclub Esternberg lädt Sie herzlich zur Jubiläumsausstellung ein und freut sich über Ihren Besuch.