Ferienpass-Spieleolympiade: Vom Sportplatz in die Bibliothek

17.09.2018, 12:11 Uhr

ST. MARIENKIRCHEN BEI SCHÄRDING. Lustige Spiele mit Büchern und im Freien lockten bei der Spieleolympiade der Bücherei 11 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren in die Bibliothek und auf den Sportplatz.

Die Kinder kämpften in 2er-Teams um den Sieg. Gestartet wurde am Sportplatz mit Spielen wie z.B. Sackhüpfen, Dosen-Schießen und Seilziehen. In der Bibliothek galt es dann beim Wettkampf um den Bau des größten Bücherturms sowie Riesenmikado und Schätzspiel vollen Einsatz zu zeigen. Als Sieger gingen die „Powergirls“ bestehend aus Annika Gahbauer und Fiona Ertl aus dem Wettstreit hervor. Lust aufs Lesen machten zudem die tollen Buchpreise, die jedes Kind erhielt.

Mit Schulanfang hat die Bibliothek wieder ihre Öffnungszeiten erweitert: Jeden Montag von 16 bis 19 Uhr und jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr können im Untergeschoß der Volksschule Kinder und Erwachsene Bücher und DVDs günstig ausleihen.