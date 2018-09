FF Hackenbuch und Pimpfing in Frankreich.

23.09.2018, 17:45 Uhr

Frankreich.

Aus den fünf europäischen Ländern Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich und Deutschland traten am 15. September 2018 insgesamt 72 Bewerbsgruppen bei der 4. Grenzlandmeisterschaft in der Stadt Pulversheim im Elsass an. Die mehr als 500 Teilnehmer konnten bei der alle zwei Jahre stattfindenden Meisterschaft ihr Können unter Beweis stellen. Vier der teilnehmenden Bewerbsgruppen kamen aus dem Bezirk Schärding - zwei von der Feuerwehr Hackenbuch und zwei Gruppen von der Feuerwehr Pimpfing . Bereits am Vortag reisten die beiden Feuerwehren gemeinsam mit einem Reisebus ins 650 km entfernte Pulversheim an. Die vier Bewerbsgruppen traten in jeweils drei unterschiedlichen Wertungsklassen an und erwarben Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold aus den drei Landesfeuerwehrverbänden Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Elsass.

Europapokal geht nach Pimpfing

Mit der besten Punktezahl des Tages nahm man automatisch an der Wertung zum Grenzlandmeisterschaftsabzeichen teil. Hier erfolgte, wie bei den internationalen Feuerwehrolympiaden, eine Drittelwertung, d.h. das beste Drittel erhält Gold, das zweitbeste Silber, das drittebeste Bronze. Aufgrund der hervorragenden Leistungen der vier Schärdinger Gruppen konnte man sich in dieser Wertung zweimal Gold und zweimal Silber holen.Aufgrund der hohen Anzahl der Wertungsklassen wurden für die Siegerehrung die Bronzewertungen sowie die Silberwertungen zu jeweils einer gesamten Klasse zusammengeführt. In der Wertungsklasse A sicherten sich die Gruppe Pimpfing 1 nach einem sauberen fehlerfreien Lauf den 1. Rang. Auch in der Europokalwertung konnten sich die Pimpfinger den 1. Rang sichern. Da es auch für den schnellsten Löschangriff des Tages einen eigenen Pokal gab, ging auch dieser dank einer fehlerfreien Zeit von 33,83 Sekunden an die Bewerbsguppe Pimpfing 1. Mit diesen Leistungen bei der Grenzlandmeisterschaft 2018 können die Gruppen der beiden Feuerwehren äußerst zufrieden auf die abgelaufene Bewerbssaison zurückblicken.