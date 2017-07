Individuelle Baby-Mode in der "monsterstube"

27.07.2017, 00:00 Uhr

Ob Strampler, Erstlings-Set oder Mützen-Schal-Kombis – Lisa Wasenbelz fertigt alle Kleidungsstücke nach individuellem Wunsch.

SCHÄRDING. "Nach der Geburt meines Sohnes Lennox hab ich das Nähen für mich entdeckt, weil mir die übliche Stangenware einfach nicht so gut gefallen hat", erzählt die gebürtige Neuhauserin, wie sie auf die Idee gekommen ist Mode für Babys zu kreieren. Zu Beginn waren's nur Mützen und Spucktücher. Dann kamen Pumphosen, Strampler und Leibchen hinzu. "Meinen Freunden und Bekannten haben die Kleidungsstücke, die ich Lennox genäht habe, so gut gefallen, dass sie auch welche haben wollten – etwa zum Verschenken", erinnert sich Wasenbelz. Als die Nachfrage immer mehr wurde und der Zeitaufwand größer, entschloss die Schärdingerin sich ein Gewerbe anzumelden. Unter dem Namen "monsterstube. Kleine Kleidung, große Wirkung" ist sie seit gut einem halben Jahr gemeldet. Das Sortiment ist mittlerweile auf ganze Sets angewachsen – auf Wunsch auch Partnerlooks für Mamas und Kind oder personalisierte Stücke, also mit Namen des Kindes versehen. Stoffe hat die Nähliebhaberin eine Vielzahl zur Auswahl. Wer darin nicht fündig wird, kann aber auch Motiv- oder Stoffwünsche äußern. "Die Kleidungsstücke entstehen auf individuellen Wunsch. So sind es wirkliche Unikate", erklärt die Jungdesignerin. Wer sich einen Eindruck von der monsterstuben-Mode verschaffen will, findet eine Auswahl auf www.facebook.com/search/top/?q=monsterstube.