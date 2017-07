SK Schärding - Gill & BBQ Fest, MannschaftsPräsentation, U9 Turnier

Der SK Waizenauer Schärdingstartet mit 3 Neuzugängen, Peter Jaksa / SV Kallham, Adrian Peham / U. Schardenberg und Marcel Deller / U. Haag, in die neue Saison. Verlassen haben den Verein Petr Ruzicka, Aigner Daniel und Georg Estermann.Im Baunti Cup wurde uns bereits in der ersten Runde mit Grieskirchen ein Topgegner zugelost. Das Spiel findet am Samstag, den 29.7.2017 um 19.00 Uhr in der Baunti Arena in Schärding statt.

Die Meisterschaft starten wir am Samstag, den 18.8.2017 in Pettenbach, das erste Heimspiel bestreiten wir am Freitag, den 25.8.2017 um 20.00 Uhr in der Baunti Arena (1B 18.00 Uhr) gegen Friedburg.Die weiteren Vorbereitungsspiele sind mit einem Spiel gegen die jungen Wikinger am Samstag 5.8.2017 um 18.00 Uhr in der Aka Ried und mit einem Heimspiel gegen Münzkirchen am Samstag den 12.8.2017 um 18.00 Uhr terminisiert.Am Samstag, den 2. September ab 11.00 Uhr werden wir ein Kickoff mit Vorstellung aller unserer Mannschaften veranstalten. Grillstaatsmeister Jochen Hartinger wird dabei mit Barbeque- und Grillspezialitäten aufwarten. Eine Hüpfburg für die Kinder soll Spaß und gute Laune garantieren.Dauerkarten für die neue Saison sind bereits bei allen Funktionären, Spielern, bei der Volksbank Schärding und natürlich auch an der Kassa erhältlich.