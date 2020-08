Das Hochkar ist neben dem Winter vor allem auch im Sommer eine beliebtes Ausflugsziel. Auf über 1.500 Metern Seehöhe stehst du mitten in einer grandiosen Bergwelt, die Entspannung, Abenteuer und ein unvergessliches Almerlebnis bietet.

Besonders schön finden Gigi und ich die die sogenannte "Gipfelrunde" übers Scheineck, die wir bei Traumwetter in Angriff nehmen. Bald stehen wir auf dem Gipfel und genießen das hochalpine Flair. Übers Geischlägerhaus kommen wir dann zur 360 Grad-Skytour, eine imposante Aussichtsplattform mit Rundumblick vom Hochschwab bis ins Gesäuse, übrigens die höchste in Niederösterreich. Beim Hinuntergehen marschieren wir noch zum Kreuz beim Ausstieg des Heli Kraft-Klettersteiges, von hier liegt uns der Talkessel quasi zu Füßen. Natürlich kehren wir auch ins Schutzhaus ein und belohnen uns mit einer zünftigen Jause.