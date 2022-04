Seit Sommer 2021 ist die Laientheatergruppe "junges theaterMostviertel" in Steinakirchen aktiv.



STEINAKIRCHEN. Im Sommer 2021 als gemeinnütziger Verein gegründet, treffen sich die Mitglieder des Vereins "junges theaterMostviertel" wöchentlich im Pfarrheim Steinakirchen, um gemeinsam Theater zu spielen.

"Dracula" wird im Frühsommer für die DVD aufgezeichnet.

Foto: Alena Butter

"Eigentlich hätten wir im vorigen Herbst mit dem Theaterstück ,Dracula' Premiere feiern wollen, aber aufgrund von Corona war uns das leider nicht möglich", erzählt Raphael Weinmesser und ergänzt: "Als Ersatz werden wir es im Frühsommer aufzeichnen und auf DVD anbieten. Der Reingewinn, der durch Sponsoreneinnahmen ergänzt wird, kommt wie im Herbst geplant dem karitativen Steinakirchner Verein Sirius zugute."

Graf Dracula (Christof Pöchacker) versucht Mina (Marie Hobbiger) zu verführen. - Ausschnitt aus "Dracula"

Foto: Alena Butter

Bei "Dracula" geht es um den transsilvanischen Grafen Dracula, der aus seiner düsteren, bewaldeten Heimat in das nebelige Whitby zieht, um dort "nach frischem Blut" zu suchen. Daraus entwickelt sich eine spannende, leicht romantische und teilweise lustige Geschichte.

Auch am neuen Stück wird schon fleißig geprobt. (am Bild: Julian Kamleithner und Sharie Reichhard)

Foto: junges theaterMostviertel

"Dieses Jahr hoffen wir für den Herbst wieder auf einigermaßen Normalität und planen bereits ein neues Stück. Näheres dazu werden wir erst ab Sommer verraten, vorerst dazu nur so viel:

Es handelt sich um eine Krimikomödie bei der zwei Bankräuber, von denen einer ziemlich ein Brett vorm Kopf hat, in eine Werbeagentur einbrechen. Sobald dann auch noch der Eigentümer der Agentur ein Brett gegen den Kopf bekommt, nimmt die Komödie ihren Lauf", berichtet Sharie Reichhard.

Marie Hobbiger und Raphael Weinmesser

Foto: junges theaterMostviertel

Marie Hobbiger erzählt, was Theaterspielen für sie so besonders macht: "Das Theater erlaubt einem, viele verschiedene Charaktere zu spielen."

Besonders gut gefällt ihr neben den eigentlichen Proben auch das Improvisationstheater bei den Treffen zwischendurch.

"Man kann das Publikum unterhalten, begeistern und an die Wand spielen", erzählt Jakob Loidl über die Schauspielerei.

Tamara Glösl, Julian Kamleithner, Marie Hobbiger und Ines Pfeffer

Foto: junges theaterMostviertel

"Wir sind immer auf der Suche nach neuen Schauspielerinnen und Schauspielern ab 15 Jahren, die unsere Gruppe bereichern. Einfach kurz telefonisch oder via WhatsApp/SMS Bescheid geben und bei den Proben vorbeischauen und hineinschnuppern", so Marie Hobbiger.

Infos zum Verein gibt es unter Tel. 0650/7219829 und auf der Website www.junges-theaterMostviertel.at.