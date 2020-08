Gemeinsam die Bergwelt entdecken und sich im alpinen Gelände frei fühlen: Von 21. bis 23. August können Familien und Einsteiger am Hochkar wieder begleitet von erfahrenen Profis in die „Faszination Klettersteig“ eintauchen.



GÖSTLING. Das Gebiet am Hochkar eignet sich optimal dafür, den richtigen und sicheren Umgang mit Klettersteiggurt- und Set zu erlernen und sich am Stahlseil das erste Mal auf den Klettersteig zu wagen. Während der kinderfreundliche „Bergmandl“-Klettersteig perfekt für die Premiere ist, wird es am „Helikraft“-Klettersteig ein wenig herausfordernder.

Von den Besten lernen



Weil man stets von den Besten lernen sollte, übernimmt die Einschulung und Betreuung der Camp Teilnehmer am 22. August der erfahrene Bergsteiger und Kletterer Heli Putz mit seinem Team von Outdoor Leadership. Stützpunkt des Camps ist das JUFA-Hotel Hochkar-Sport-Resort, das mit zahlreichen Inklusivleistungen sowie einem feinen Wellness-Bereich punktet.

Tolles Rahmenprogramm



Auch das Rahmenprogramm des Schnuppercamps kann sich sehen lassen: so wird etwa gemeinsam die mystische Hochkar-Höhle erkundet, im Base-Camp erwartet Interessierte gecoachtes Kletter-Training. Abgerundet wird das Angebot durch hochwertiges Testmaterial und Goodies für alle Teilnehmer.

Ein Schnuppercamp für alle Kletterer steigt am Hochkar.

für alle Kletterer steigt am Hochkar. Foto: Martin Fülöp

SPORTaktiv Klettersteig-Schnuppercamp



Termin: Fr, 21. – So, 23. August 2020

Inkludierte Leistungen:

Zwei Übernachtungen im JUFA Hotel Hochkar Sport Resort

Verpflegung: Frühstück (Sa&So), Mittagbuffet (Sa), Abendbuffet (Fr&Sa)

Geführte Touren am „Bergmandl“- und „Heli Kraft“ Klettersteig

Begehung der Hochkarhöhle mit Guide

Starterpaket, Testmaterial, Boulder-Coaching, Bergschutz-Versicherung

Preis:

Camp mit Übernachtung € 176,- (Kinder) bzw. € 196,- (Erw.) Camp ohne Übernachtung ab € 76,- maximale Teilnehmerzahl: 25 Personen

Die Teilnahme am Klettertsteig-Schnuppercamp ist auch im Rahmen eines Tagesausflugs (ohne Übernachtung) und ab einem Mindestalter von neun Jahren möglich.

Programmdetails und zur Buchungsinformationen nachzulesen auf www.mostviertel.at. Bei Fragen zum Camp und den Nächtigungsangeboten am Hochkar sind wir gerne behilflich.