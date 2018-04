Herrlicher Frühling auf der Hohen Student

28.04.2018, 21:29 Uhr

Auf Tour im schönen Mariazeller Land

Der Frühling hat nach dem langen und strengen Winter auch schon die höheren Berge erreicht. Obwohl noch teilweise große Schneereste liegen, findet man auf aperen Hängen bereits eine schöne Blumenvielfalt. Ein solches Beispiel ist Hohe Student bei Mariazell, die ich von Halltal in knapp zwei Stunden erreichte. Und ich wurde nicht enttäuscht, denn der sonnige Südhang unterhalb des Gipfelkreuzes erstrahlte in einem bunten Blumenmeer. Das Heidekraut färbte den Gipfel in ein knallendes Rosa, aber auch noch viele Schneerosen, Alpenglöckchen, Clusius-Primeln, Aurikeln und Frühlingsenziane machten auf sich aufmerksam. Ich stieg auch zur urigen Studenthütte ab und relaxte dort in der warmen Sonne. Auf dem Rückweg marschierte ich noch auf den Haselspitz.Der Name "Student" hat hier nichts mit Studieren zu tun, sondern kommt vermutlich vom slawischen “Studena”, die "Kalte". Gemeint ist wahrscheinlich die Karstquelle am Nordhang, die Halltal und Mariazell mit Trinkwasser versorgt.