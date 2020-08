SCHWAZ (red). Personen, die zwischen 21 Uhr am 22. August bzw. 1 Uhr Früh am 23. August in Cafe Bar „Ulllis“ waren, sollen auf Gesundheitszustand achten.



Mit dem seit gestern, 25. August 2020, Vorliegen eines positiven Testergebnisses für eine Person aus dem Bezirk Schwaz, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf: Im Zuge des Contact Tracings stellte sich heraus, dass sich die im Nachhinein positiv getestete Person im potentiell ansteckungsfähigen Zeitraum in einem Lokal in Schwaz aufgehalten hat. Personen, die sich zwischen 21 Uhr am 22. August bzw. 1 Uhr Früh am 23. August in Cafe Bar „Ulllis“ aufgehalten haben, sollen daher auf ihren Gesundheitszustand achten. Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns gilt es, umgehend die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin soll die Kontaktaufnahme jedenfalls telefonisch erfolgen. „Die positiv getestete Person wurde vonseiten der Behörde umgehend abgesondert. Dies gilt auch für enge Kontaktpersonen, die unter anderem mit der betroffenen Person die Bar besuchten. Vorsorgliche öffentliche Aufrufe vonseiten der Gesundheitsbehörde sind wesentlich, um weitere mögliche Kontaktpersonen zu informieren bzw. sie zu sensibilisieren, damit mögliche Körpersignale wahrgenommen werden und gegebenenfalls entsprechend gehandelt wird“, betont Bezirkshauptmann Michael Brandl.