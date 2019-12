MAYRHOFEN. Mit 1. Jänner 2020 wird der in Aschau im Zillertal wohnhafte KontrInsp Alexander Wechselberger zum neuen Inspektionskommandanten der Polizeiinspektion Mayrhofen bestellt.

Landespolizeidirektor Helmut TOMAC nahm im Beisein des Bezirkskommandanten des Bezirkes Schwaz Obstlt Romed Giner die Ausfolgung des Bestellungsdekrets vor und gratulierte dem Beamten zu seiner neuen und verantwortungsvollen Führungsaufgabe. Wechselberger trat im Dezember 1999 in den Polizeidienst ein. Nach Absolvierung des Grundausbildungslehrganges verrichtete der Beamte fünf Jahre Dienst als eingeteilter Beamter auf der Polizeiinspektion Mayrhofen, ehe er 2006 den Lehrgang für dienstführende Wachebeamte beim Bildungszentrum Traiskirchen absolvierte. Von 2007 bis Ende 2010 war er dem Einsatzkommando Cobra dienstzugeteilt und fungierte dort nach Abschluss der Ausbildung als stellvertretender Gruppenkommandant in der Außenstelle EKO Cobra West in Innsbruck. Danach kehrte der Kontrollinspektor auf die PI Mayrhofen zurück, wo er 2012 zum 1. Stellvertreter des Inspektionskommandanten bestellt wurde. Sowohl in der Zeit vor seiner Ausbildung zum dienstführenden Beamten als auch danach war er als Polizeialpinist tätig. Wechselberger folgt als Inspektionskommandant KontrInsp Paul Scheffauer nach, der infolge eines tragischen Verkehrsunfalles im September 2019 im Aktivstand verstorben ist.