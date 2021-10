ROTHOLZ (red). Kürzlich feierte Pf. i.R. Peter Mayr, bei der Abendmesse in der Schulkirche in Rotholz seinen 80. Geburtstag. Als langjähriger Seelsorger des Seelsorgeraumes St. Margarethen-Strass-Schlitters, Pfarrer in Jenbach und Wiesing und als Dekan des Dekanats Fügen-Jenbach, war er in den umliegenden Gemeinden sehr beliebt und bekannt.



So durfte er sich über eine große Schar an GratulantInnen freuen. Auch aus seiner Heimat Osttirol sind einige treue Freunde gekommen. Pfarrer Mag. Bernhard Kopp zelebrierte gemeinsam mit dem Jubilar, Denkan Edi Niederwieser und Pf. Stefan Hauser die Hl. Messe, die vom Kirchenchor Strass feierlich umrahmt wurde. Bei der anschließenden Agape spielte eine Bläsergruppe der BMK St. Margarethen ein Ständchen. Anstelle von Geschenken, wurde auf Wunsch von Pf. Peter, für einen Brunnen in Burkina Faso gespendet.