Als sicher der damalige Vizekanzler Hubert Gorbach beim britischen Finanzministerium um einen Job bewarb benutze er die englische Phrase "the world ist too small for me in Vorarlberg" (die Welt in Vorarlberg ist zu klein für mich) und sorgte damit für Spott und Häme. Einer für den die die Welt allerdings wirklich etwas zu klein geworden sein mag, ist der Musiker Roman Hauser, welcher aus der Gemeinde Gerlosberg stammt.



GERLOSBERG. Der begnadete Musiker ist Jahrgang 1982 und sein Talent war bereits in seiner Kindheit klar zu erkennen.



"Mein erster Klavierlehrer war Fritz Joast an der Musikhauptschule in Zell und ich habe diese Zeit in positivster Erinnerung"

, erklärt Roman Hauser. Nach der Matura in Schwaz entscheidet sich Hauser für ein Studium im Konzertfach Orgel am Konservatorium in Wien. Ab Oktober 2006 führte er sein Konzertfachstudium ergänzt durch die Studien Musikerziehung, Orgelimprovisation, Chordirigieren und E-Bass an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien fort. Sein Studienabschluss mit Auszeichung und Verleihung des akademischen Grades „Magister artium“ erfolgte im Juni 2012. Anschließende absolviert Roman Hauser Studienaufenthalte in Berlin und Paris sowie zahlreiche Meisterkurse.

Musikalisches Schaffen



Hauser ist Hauptorganist in der Jesuitenkirche in Wien sowie künstlerischer Leiter der Zyklen „Liturgien im Sommer“ und „Die Goldene Stunde“. Von Zeit zu Zeit kehrt Roman Hauser auch in die alte Heimat zurück und gibt bei dieser Gelegenheit auch Konzerte in der Region. Sollte im kommenden Frühjahr/Sommer ein Konzert geplant sein, erfahren sie es hier in Ihrem BEZIRKSBLATT.