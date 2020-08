UDERNS (red). Am 17.08.2020 meldete die Gemeinde Uderns, dass am 16.08.2020 ein bislang unbekannter Täter zum wiederholten Male in der „Plunggnkapelle“ in Uderns flüssiges Wachs, von Kerzen in der Kapelle, am Boden sowie am Vorplatz der Kapelle großflächig verschüttet hat.



Außerdem wurden mehrere Brandflecke durch Zigaretten verursacht und Putz von den Wänden abgeschabt. Am 18.08.2020 erstattete die Gemeinde Uderns neuerlich Anzeige, dass in der Nacht vom 17.08.2020 zum 18.08.2020 wieder großflächig Kerzenwachs am Boden der Kapelle verschüttet wurde. Mittlerweile beläuft sich der Schaden auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.

Um zweckdienliche Hinweise an die PI Ried im Zillertal wird ersucht.