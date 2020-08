Die Stadt Schwaz setzt schon seit längeren auf eine umweltfreundliche Unkrautbekämpfung

ohne chemischen Mitteln.



Durch unser neu angeschafftes „Heatweed“ ökologisches Unkrautbeseitigungsgerät, dass mit Heißwasser die Blattzelle und die Wurzel beseitigt ist so umweltfreundlich und schonend für Bienen und Natur" bekräftigt Bauhofleiter Christian Lindner (Foto) den Einsatz von „Heatweed“. Derzeit sind die Bauhofmitarbeiter intensiv mit dem ökologischen „Heatweed“ in der Silberstadt unterwegs. Das besondere, die Heatweed-Technologie kann auf eine Ladefläche, ein Geländefahrzeug, ein E-Auto oder auf einen Pickup gestellt werden. Bei Temperaturen von 99 Celsius platzen die Pflanzenzellen und senden das Signal an die übrige Pflanze aus, dass sie angegriffen wird. Sie zerstört sich anschließend von selbst. (dw)